Yenifakılı Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri tarafından destekler ile oluşturulan yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İlçe merkezde ve ilçeye bağlı köylerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere müftülük ve TDV görevlileri yardım kolilerini ulaştırdı.

Yapılan desteklerden dolayı teşekkür eden İlçe Müftüsü Recep Şimşek, “Yenifakılı Müftülüğü olarak, ilçe halkımızdan ve ilçe dışındaki hayırsever kardeşlerimizden aldığımız desteklerle hazırlamış olduğumuz Ramazan paketlerini ilçe merkezi ve köylerinde bulunan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Allah yardımda bulunan kardeşlerimizin ecrini artırsın. İhtiyaç sahiplerine de hayırlı kazanç kapıları açsın inşallah” dedi.