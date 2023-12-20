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Son günlerde ülkemiz genelinde artan soğuk ve yağışlı havaların etkisi altında olduğu bilgisi, meteorolojik kaynaklar tarafından paylaşıldı. Ancak, 2024 yılına girerken farklı bir hava durumuyla karşılaşılacağı öğrenildi. Meteoroloji verileri, 2024 yılının ilk haftasında Türkiye'nin yeni bir hava olayına tanıklık edeceğini gösteriyor.

Belirtilen tarihte ülkemizi etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgası, geniş bir alanı kaplayarak ülkemizi buzlu bir atmosferle tanıştıracak. Türkiye, 2024 yılına karla kaplı beyaz bir atmosferde girecek. Özellikle büyükşehirlerde etkili olması beklenen bu soğuk hava dalgasının, zaman zaman ulaşım üzerinde olumsuz etkiler yaratması öngörülüyor.

Bu meteorolojik durum, 2024'ün ilk haftasında ülkemizin genelinde soğuk ve kar yağışlı bir hava beklenirken, vatandaşların gerekli önlemleri alması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.