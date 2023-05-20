Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 9’uncu Bölge Ankara Şubesi av koruma ekiplerince Yozgat’ta geçen yıl temmuz ayında doğada bitkin halde ölmek üzereyken bulunan 2 aylık yavru vaşak, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaban hayvanları biriminde hazırlanarak özel odada tedavi edilen vaşak, hem kendisi hem de yetkililerin çabası sonucu yaşama tutundu. Gelişiminin tür özelliklerine uygun olmasına özen gösterilen vaşağın tedavisi 10 ay sürdü.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılması kararı alınan vaşak için Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait yaklaşık 20 hektar büyüklüğe sahip, koruma altındaki bir alanın iklim özellikleri ve kaynakları bakımından uygun olduğu belirlendi. Vaşak, hareketlerinin izlenilebilmesi için boynuna takılan vericili tasma ile bölgeye bırakıldı. İHA