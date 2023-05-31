Emniyet müdürlüğü yetkilileri uygulamaları cihazlarınıza yalnızca resmi mağazalardan indirmeleri istendi.

Yetkililer yaptığı açıklamada; “ Tercih edeceğiniz uygulamalarda uçtan uca şifreleme özelliği olmasına özen gösterin. Uygulamalara kayıt olurken güçlü parolalar oluşturun. Toplantı görüşmeler isteyen katılımları önlemek için giriş parolaları oluşturun ve bunları sadece davetli kişilerle paylaşın. Günlük hayatta sıkça kullandığınız görüntülü görüşme uygulamaları üzerinden kişisel ve finansal bilgileriniz zararlı bağlantılarla sisteminiz ya da cihazınız siber saldırganlar veya dolandırıcılar tarafından hedef alınabilir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir