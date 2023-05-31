4 Haziran Pazar günü 2 oturum halinde yapılacak sınav için İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince dikkat edilmesi gerekilen noktalar anlatıldı.

Birinci oturumun (sözel) 09.30’da, ikinci oturumun (sayısal) 11.30’da başlanacağı söylenen LGS sınavında girecek öğrencilerin yanlarında; geçerli kimlik belgesi, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan silgi getirmeleri gerektiği söylendi.

“İHLAL EDİLİRSE GEÇERSİZ SAYILACAK”

İl Müdürlüğü yetkililerince, “Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Öğrenciler ihtiyaç duyacakları su ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir. Öğrenciler çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen öğrencileri sınava almaz” denildi.

Yetkililerce yapılan açıklama şu şekilde devam etti; “Öğrenci, e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminde ilan edilecek olan ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda ve sıra numarasında oturacaktır. Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Sınavda 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecektir. Sözel ve sayısal sınavların arasında bulunan molada birbiriniz ile sorular hakkında konuşmamaya özen göstermelisiniz. Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecektir” Melike Aslı Arslan