Yeni tebliğe göre, vadesine en fazla 3 ay kalan senetler karşılığında gerçekleştirilen reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75 olarak belirlendi. Ayrıca, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.

Bu yeni faiz oranları bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Önceki oranlar ise reeskont iskonto faizi için yüzde 15,75 ve avans işlemleri için yüzde 16,75 seviyesinde bulunuyordu. Merkez Bankası'nın bu kararı ekonomik piyasalarda önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Bu faiz oranlarının yükseltilmesi, TCMB'nin ekonomik politika ve para politikası yönelimindeki değişikliklerin bir yansıması olarak görülüyor. Yeni oranlar, para arzını kontrol etme, enflasyonu sınırlama ve finansal istikrarı sağlama amacı taşıyan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Merkez Bankası'nın bu kararı, özellikle finansal sektör ve ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler için önemli. Yüksek iskonto faiz oranları, ticari senetlerin yeniden finansman maliyetlerini artırabilir, bu da işletmelerin nakit akışını etkileyebilir. Aynı zamanda, ekonomik koşullar ve kredi piyasaları üzerinde de etkileri olabilir.

Bu değişiklik, ekonomi ve finans sektörü ile ilgili haberlerde yakından takip edilmelidir. TCMB'nin gelecekteki politika adımları ve ekonomik etkileri de önemli bir konu olarak gündemde kalmaya devam edecek. Haber Merkezi