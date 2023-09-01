Bu yönetmelik, dava açmadan önce taraflar arasında arabuluculuk sürecinin zorunlu olduğunu belirtiyor.

Davacılar, arabuluculuk sonuçlarına ilişkin tutanakları dilekçelerine eklemek zorunda ve bu belgenin sunulmaması durumunda dava usulden reddedilebilir. Ayrıca, yönetmelikte arabulucuların uzmanlık eğitimi alma gerekliliği ve görevlendirilme prosedürleri de yer alıyor. Bu yeni düzenleme, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklanan hukuk uyuşmazlıklarının daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlamayı hedefliyor. Haber Merkezi