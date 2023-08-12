Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilecek eğitim sonunda kullanım süresi dolan “IPARD PROJE DANIŞMANI” belgeleri yenilenecek.

TSE’den yapılan açıklamada, “Eğitim başvuruları; “ http://basvuru.tse.org.tr/uye/ “ adresi üzerinden yazılım aracılığı ile alınacaktır eğitim Tarihi: 28 Eylül 2023 saat 10.00. Başvuru tarihleri: 8 Ağustos 2023 saat 12.00 tarihinden 27 Eylül 2023 saat:17.00 tarihine kadar başvuru alımı yapılacaktır. Belirtilen tarihten önce ve sonra başvuru işlemleri kapalı konumda olacaktır. Başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını ‘Görsel Anlatım’ pdf ekinden inceleyebilirsiniz. Başvuru yapımından önce; Görsel anlatım ekinde belirtildiği gibi adımları takip ederek ‘Dekont’ ekini taratılmış olarak sisteme yüklemeniz istenecektir. İstenen dekontu sisteme yükledikten sonra; TSE ilgili personelinin; yüklemiş olduğunuz eklere onay vermesi durumunda e-mail adresinize; Başvurunuzun onaylandığını belirtilen mail gelecektir, bu mail geldikten sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra herhangi bir form göndermenize gerek kalmamaktadır.

Eğitim için Kontenjan sınırı bulunmamaktadır. Eğitim Tarihi ile ilgili değişimler; TSE tarafından tek taraflı olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Katılımcılar başvuru onayını almadığı takdirde Eğitime katılamayacaklardır. Başvuru aşamalarını üzerimdeki görevler bölümünden takip etmek katılımcının sorumluluğundadır. Fatura bilgilerini yazılıma ekleyemeyen katılımcılarımız e-mail aracılığı ile bu bilgileri program sorumlusuna iletebilirler, ilgili form ‘Cari Kart Açma Formu’ ek te mevcuttur. Fatura bilgilerini yazılıma eksiksiz olarak ekleyebilen katılımcılarımızın bu formu göndermesine gerek bulunmamaktadır. Yazılım üzerinden başvuru yaparken; Fatura gönderim alanı bölümünde, Ödeme dekontu sisteme yüklenirken açıklama bölümüne istenilen faturanın şirket ismi+ şirket adresi, vergi numarası. Vergi Dairesi, Fatura Şahıs adına hazırlanacak ise isim, soy ad, adres gibi bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması ayrıca fatura düzenlenme tercihinin doğru seçilmesi Faturanız; Yazılımda belirteceğiniz bu bilgilere göre hazırlanacak ve bu adrese gönderilecektir. Belge ve Fatura gönderim adresinde değişiklik olması durumunda e-mail aracılığı ile program sorumlusuna değişikliği bildirmeleri gerekmektedir. Belge ve Faturanız; yazılımda belirtilen Fatura bilgilerinde belirtilen adrese gönderilecektir. Nüfus bilgilerinde soyadı değişikliği vb. bir sebeple değişiklik olması durumunda Güncel Nüfus Cüzdanı fotokopisini e-mail aracılığı ile program sorumlusuna iletilmesi gerekmektedir. IPARD Proje Danışmanı kategorisinde yeniden belgelendirilmek üzere TSE-PBM’ye başvuruda bulunan IPARD Proje Danışman belge bitiş tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde bu başvurularını tamamlamak zorundadırlar. IPARD Proje Danışmanı belge geçişini tamamladığı tarih 1 yıl içinde ne zaman gerçekleştirmiş bile olsa sertifikanın yeniden güncelleme tarihi belgenin bitiş tarihinden itibaren başlatılır. IPARD Proje Danışman, belgesinin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonraki 1 yıl bittikten sonra başvuruda bulunur ise, ilk belgelendirme şartları geçerlidir. Yeniden belgelendirme başvurusu yapılabilecek son tarih, belge bitiş tarihi ve benzeri sürelerin takibi belgeli IPARD Proje Danışmanın sorumluluğundadır. Belge almak için başvuran kişiler, bu program hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Belge kullanma hakkı kişinin, kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Başvuru işlemleri veya Eğitim hakkında sorularınız için Sayfanın alt kısmındaki ‘İletişim’ bölümünden bize ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir