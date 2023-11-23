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Akdağmadeni Belediye Konferans Salonu’nda yapılan toplantı Kaymakam Fatih Topuz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya köylere hizmet götürme birliği müdürü, il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarlarımızın katıldı.

Toplantıda 2023 yılında yürütülen çalışma ve projeler konusunda meclise genel bilgiler verilerek, 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile hazırlanan bütçe taslağı hakkında bilgiler aktarılarak 2024 yılı bütçesi oylamaya sunularak kabul edildi.

Kaymakamı Topuz, “Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda desteklerinden dolayı il genel meclis üyelerine ve birlik meclisi üyelerine teşekkür ederim. Öncelik alt yapı ve içme suyu problemlerinin giderilmesidir. 2024 yılında da bütçe imkanları dahilinde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza sunulacak” dedi.

Köy muhtarlarının talepleri dinlenen toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu ve toplantı sona erdi.