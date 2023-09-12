Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) yapmış olduğu faaliyetler ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Herkesi 1 günlüğüne doğayı temizlemeye davet eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sloganımız belli: Çöpünü yere atma, geleceğini kirletme!16 Eylül Dünya Temizlik Günü! Bu anlamlı günde, dünya çapında milyonlarca insan gezegenimizi biraz daha temiz hale getirmek için doğayı temizleyecek. Sorgun Gençlik Derneği olarak, 16 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde doğadaki çöpleri temizleyerek çevre için bir fark yaratacağız. Ve birlikte gezegenimiz için önemli bir sorumluluk alacağız.Doğamız ve bizler için hayati öneme sahip olan çevremize gerekli özeni gösteriyor muyuz? Doğa'da piknik sonrası etrafa saçılan ambalaj ya da poşetlerin rüzgârın etkisiyle uçması, içilen pet su şişeleri, kırılan cam şişeleri ve daha fazlası çevremiz için yüzyıllarca süren tehlike anlamına geliyor.Çoğu insan kaynaklı olan çevre kirliliği sorunları hakkında farkındalık oluşturmak, çevre bilincinin gelişimine katkıda bulunmak ve bizleri, dünyamızı ve tüm canlıların geleceği için düşünceye sevk ederek önlem almaya yönlendirmek için çevreye özel belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemeye gayret gösteriyoruz.Bu özel günlerden birisi olan ve 2008 yılında Estonya’da başlatılarak 170 ülkeye yayılan Dünya Temizlik Günü (World Clean Upday) 16 Eylül’de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek gerçekleştirilecek. Bu önemli günde bizlerde çevremiz için, geleceğimiz için çevremizi temizleyeceğiz.Etkinliğimiz 16 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de düzenlenecektir. Bu anlamlı günde seni de 1 günlüğüne doğayı temizlemeye davet ediyoruz” dedi. (Ahmet Ayverdi)