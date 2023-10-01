SORGED oyuncak toplayacak

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Köyde yaşayan çocuklara oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve kitap gibi onları mutlu edecek araçları ulaştırarak yardımda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kampanya ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Halil Uğuz, “Belirtilen tarihler arasında toplanan oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri ve kitaplar belirli periyotlarla çocuklara gerçekleştirilecek ziyaretlerde dağıtılacak. Kampanya kapsamında oyuncak, resim defteri, oyun hamuru, boyama kitabı, kuru ve sulu boya, puzzle, kalem, kitap ve top gibi materyalleri bağışta bulunabilirsiniz. Her bir katkınız minik bir yüreğin sıcacık tebessümü olarak size dönecektir. Bu kampanya sayesinde bazı şeyleri “paylaşmanın” pek çok şeyi “almak” kadar değerli olduğunu ve insanları çok daha fazla mutlu edecektir. 1 oyuncak 1 umut olacak. İnanıyoruz ki bu umutlar yeşerip onlarca, binlerce umut olacak. Paylaşarak daha umut dolu bir dünyada yaşayabileceğimizin habercisi olacak. Kampanya kapsamında, Yeni ve kullanılmamış ve veya tamamen temiz sağlam durumda olan pedagojik açıdan uygun olan oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve kitaplar SORGED bünyesinde toplanacaktır. Lütfen kullanılmayacak eski ve zarar görmüş oyuncakları bağışlamayın. Bağışçılar tarafından SORGED'e teslim edilen oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri ve kitaplar özenle paketlenerek köyde yaşayan çocuklara teslim edilecektir. Katkılarınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Adresimiz: Çay Mahallesi 123. Sokak No:5/4 (Ülkü Sokağı-İş Bankası Arkası)İletişim: 0354 415 5821” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)