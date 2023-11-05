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“Sırma İsrail malı mı? Sırma Türk malı mı? Sırma hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Sırma, Türkiye merkezli bir içecek markasıdır. Şirket, Türkiye'de faaliyet gösterir ve içecek ürünleri Türkiye'de üretilir. Sırma markasının kökeni Türkiye'ye dayanır ve Türk girişimciler tarafından kurulmuştur.

Sırma'nın İsrail ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Dolayısıyla Sırma, Türk malı bir içecek markasıdır ve ürünleri Türkiye'de üretilmektedir.

Sonuç olarak, Sırma markası Türkiye merkezli bir yerel içecek üreticisi tarafından üretilmektedir ve menşei Türkiye'dir.