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“Damla İsrail malı mı? Damla Su Türk malı mı? Damla hangi ülkenin?” Son zamanlarda vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Detayları haberimizde derledik:

Damla, Türkiye'de oldukça yaygın ve tanınmış bir su markasıdır. Damla Su, Türkiye merkezli bir şirket tarafından üretilir ve Türkiye pazarında satılır. İsrail ile Damla Su arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamaktadır.

Damla Su, Türkiye'nin yerel bir su markasıdır ve yerel kaynaklardan üretilir. Dolayısıyla Damla Su, Türk malı bir su markasıdır.

Sonuç olarak, Damla Su markası Türkiye merkezli bir yerel su üreticisi tarafından üretilmektedir ve menşei Türkiye'dir.