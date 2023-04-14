Mantarların tezgâhtaki yerlerini almasıyla birlikte vatandaşların akıllarına cevaplanması gereken sorular geliyor.

Sağlığa zararlı mı diye soran vatandaşlara ise önerilerde bulunuldu.

Vatandaşların bu sorusu ise şu şekilde cevap buluyor; “Doğada yetişenlerin yerine bakanlık onaylı taze kültür mantarlarını tercih etmeleri gerekiyor.”

Sezonunun açılmasıyla beraber yaygınlaşan mantarlara dikkat edilerek tüketilmesi gerektiği söyleniyor.

Uzmanlar, zehirli ve zehirsiz mantarları ayırt etmenin çok zor olduğunu belirtiyorlar.

Görüşüne aldanmamak gerektiğini de vurgulayan uzmanlar, alıcılara tavsiyede bulundular.

İstiridye mantarının tüketilebileceği söylenirken en sık tercih edilen mantar türünün ise kültür mantarı ve istiridye mantarı olduğu bildirildi.

Kültür mantarının her zaman ve istiridye mantarının ise bazı zamanlarda bulunduğunu kaydeden uzmanlar, birbirine çok benzeyen mantar çeşitlerinden biri zehirli iken diğerinin ise yenilebileceğini bu durumun da karışıklık yaratabileceğini duyurdular.

Uzmanlar, bazı nedenlerden dolayı bakanlık onaylı bilindik yerlerden mantar alınmasını tavsiye etti. Dağda toplanan şüphelidir. Melike Aslı Arslan