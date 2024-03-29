Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından 2. ve 3. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen voleybol final maçında 3. sınıf öğrencileri galip geldi.

Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şemsinnur Göçer, maçın ardından düzenlenen törende tüm oyuncuları tebrik ederek 3. sınıf öğrencilerine madalyaları takdim etti.

Doç. Dr. Göçer yaptığı açıklamada, “Bu sportif etkinlik, öğrencilerin takım çalışması ve karşılıklı destek ruhunu pekiştiren önemli bir gün olarak kayıtlara geçti. Yüksekokulumuz, öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam edecek. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, öğrencilerimize gelecek etkinliklerde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.