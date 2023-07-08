Şefaatli Belediyesi tüm yıl düzenli olarak devam ettiği ilaçlama çalışmalarını arttırarak ilave önlemler aldı. Ekipler, ilçedeki sivrisineklerin üreyebileceği, larvalarını bırakabileceği tüm noktalara, su birikintilerine müdahale ediyor.

İlçede yürütülen sivrisineklere mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Müjdat Karaca, belediye olarak tüm yıl düzenli olarak hem sivrisinekler hem de diğer tüm haşerelerle mücadele çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Mart ve Haziran ayları arasında ağırlıklı olmak üzere tüm yıl sivrisineklerin larvalarını yok etmeye yönelik ilaçlama ve çevre temizliği çalışmaları yürüttüklerini belirten Başkan Karaca, “ “Evinizde, balkonunuzda, bahçenizde çiçek saksılarının yanındaki küçücük bir su birikintisi, bahçe işleri yaptıktan sonra kenara bıraktığınız bir su bidonu, küçücük bir yağmur suyu birikintisi, etrafa atılmış bir borudaki su, bir kenara bıraktığınız kullanılmayan bir araba lastiğindeki sular vs. sivrisineklerin çoğalması için yeterli. Gerekli önlem alınmazsa 21 gün sonra buralardan yüzlerce sivrisinek etrafa yayılmaya başlıyor” şeklinde konuştu.

"LARVA İLAÇLAMAYA DEVAM"

Şefaatli’de yaşayanların rahat bir yaz geçirmesi için sivrisineklerle mücadele çalışmalarına hız verdiklerini belirten Karaca, “Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında çok etkili olan sivrisineklerle mücadeleyi önemsiyoruz. Larva ilaçlama çalışmalarımıza sivrisinek üreme riski olan tüm noktalarda devam ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın rahat bir yaz geçirmeleri için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz” dedi. Ahmet Ayverdi