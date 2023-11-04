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“Palmolive İsrail malı mı? Palmolive Türk malı mı? Palmolive hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…



PALMOLİVE HANGİ ÜLKENİN?

Palmolive, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Colgate-Palmolive Company tarafından üretilen ve dünya genelinde dağıtılan bir kişisel bakım ürünleri markasıdır. Palmolive'nin ürünleri, birçok farklı ülkede tüketiciye sunulmaktadır. Ürünlerin menşei hakkında daha fazla bilgi edinmek için ürün ambalajını veya şirketin resmi kaynaklarını incelemek önemlidir.

PALMOLİVE İSRAİL MALI MI?

Palmolive ürünleri, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Colgate-Palmolive Company tarafından üretilmektedir. Dolayısıyla, Palmolive ürünleri İsrail malı değil, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirketin ürünleridir. Palmolive'nin menşei, ürün ambalajı veya resmi kaynaklar aracılığıyla daha ayrıntılı bir şekilde doğrulanabilir.