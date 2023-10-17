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Orman sınırları içine dahil olan 23 bin 200 köy ve mahalle yerleşim alanında ikamet eden yaklaşık 7 milyon orman köylüsü vatandaşların, sosyal yaşam kalitesini yükseltmek, ısınma giderlerini azaltarak enerji tasarrufu sağlamak, binaların ömrünü uzatama ve binalara estetik görüntü kazandırmak, yakıt tüketimini azaltmak sureti ile ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlanmayı öncelikli proje amacı olarak belirleyen Orman Genel Müdürlüğü, ilk olarak 2012 yılında başlatılan ısı yalıtımı çalışmaları ile bu güne kadar yaklaşık 63 bin 245 ton odun tasarrufu elde etti.

“TÜRKİYE YÜZYILININ ORMAN KÖYLÜLERİMİZ İLE DAHA YEŞİL HALE GETİRECEĞİZ”

Orman alanları ve orman varlığımızı gelecek nesillerin kullanımına sağlıklı bir şekilde taşıması için milletimizden aldıkları güç ile çalıştıklarını belirten Orman Genel Müdürü hemşehrimizBekir Karacabey “Yıl içerisinde yapılan yasal düzenleme ile orman köylümüzün gelir seviyesini daha da arttırma imkanına kavuştuk. Ormanlarımızdan elde edilen gelirlerden artık orman köylümüze de pay vereceğiz. Orman köylümüzün ekonomik ve sosyal olarak yanındayız. Türkiye yüzyılının Orman Köylülerimiz ile daha yeşil hale getireceğiz" dedi.​

KREDİ ÜST LİMİTİ 90 BİN LİRA

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerine yönelik ORKÖY desteklerinin, ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi amacıyla sağlanan sosyoekonomik projelerin orman köylüsünün yaşam kalitesini iyileştirmek, gelir seviyesini arttırarak, ormanların sürdürülebilir yönetimini planlayarak kırsal kesimdeki istihdamı arttırmak suretiyle köyden kente göçü önlemek olduğunu belirten Orman ve Köy İlişkileri Daire başkanı Mesut Güler “Isı yalıtım(mantolama) projemizin %20 si hibe geri kalan %80'i krediyi de faizsiz olarak 5 yıl içinde geri ödeme imkanı tanıyoruz. Orman köylülerimiz için tanıdığımız imkân son derece cazip olması sebebi ile projemize öngördüğümüzden çok fazla başvuru yapıldı. Bizler de Orköy olarak yasal prosedür ve imkanlar ölçüsünde bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Pencere değişimi ve katı yakıtlı kat kaloriferi tesisatı dahil ısı yalıtımı projesinin, 2023 yılı kredi üst limiti 90 bin lira.

2012 yılından 2021 yılına kadar 7.153 orman köylüsü aileye 420 milyonun üzerinde, 2022 yılında 815 orman köylüsü aileye 30 milyonu aşan rakamda ısı yalıtımı desteği verdik. 2023 yılı sonuna kadar uygulaması bitecek olan 1 Bin 67 orman köylüsü aileye de 49 milyona yakın destek vermiş olacağız" diye belirtti.

“ÇOK RAHAT ETTİK”

Köylerinin dağ dibinde orman köyü olması sebebi ile soğuk olduğunu belirten düzce Eeskimencik köyü sakinlerinden Mehmet Bedir “Köyümüze Orköy tarafından böyle güzel bir imkân tanındı. Muhtarlığımız ısı yalıtımı için başvurdu. Proje ile mantolama yaptırdık. Evimiz çok rutubet oluyordu. Şu anda hiç rutubet yok. 3 ton kömür yakıyorduk, şu anda 750 kiloya kadar düştü. Sebep olanlardan ve bize destek veren orman teşkilatımızdan Allah razı olsun" dedi.

Mantolama projesi ile hibe ve kredi desteği alan Gülcan Büyük “Evimiz beton olduğu için biraz da büyük olduğundan çok soğuk oluyordu. Orman köylüsü olduğumuzdan desteği de kullanarak ısı yalıtımı yaptırdık. Camlarımız da ısı yalıtımlı yapıldığı için çok rahat ettik. Yakıtımız azaldı. Çok rahat ettik" dedi. (Haber Merkezi)