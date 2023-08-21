Okulların açılmasına az bir süre kalması ve çanta fiyatlarının artmasından dolayı vatandaşlar, eski çantalarını değerlendirmek istedikleri için çanta tadilatı yapan esnafa yoğun mesai yaşatıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da yeni eğitim dönemi yaklaşırken, çanta tamiri yapan esnafta okul sezonu hareketliliği başladı.

Okulların açılmasına 3 hafta gibi bir süre kalırken veliler ise okul hazırlığı yapıyor. Çocukları için hazırlık yapan veliler, çanta fiyatlarının arttığını görünce eski çantaları değerlendiriyor.

Lostra Salonu işletme sahibi Mahmut Ekinci, çantaların fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşların eski çantaları tadilat ettirdiğini söyleyerek yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

Mahmut Ekinci, çok sayıda vatandaşın tamirat gerektiren okul çantalarını tamir ettirmeyi tercih ettiğini aktardı.

Ekinci, "Malum okulların açılmasına az kaldı ve çanta fiyatları yüksek. Vatandaşlar onun için çantaları tamire getiriyorlar. Öğrencilere de yardımcı oluyoruz. Okul çantaları, bavul okul sezonu olduğu için uygun fiyata yapıyoruz. Her şey pahalı, her şeye zam geldi şu anda tamirata ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan