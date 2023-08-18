Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları sonuçlandı.

Başvuruların sonuçlanması ile birlikte Kadışehri ilçesinden başka illere tayini çıkan öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u ziyaret etti.

İller arası yer değişikliğiyle başka illere tayini çıkan öğretmenleri ve eşlerini birer birer uğurladıklarını belirten öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “İlçemizin evlatlarına her bir öğretmenimizin sunmuş olduğu katkıları unutmamız mümkün değil. Bugün veda ziyaretine gelen Halıköy İmam Hatip Ortaokulu müzik öğretmeni Merve Aydoğan Acıoğlu ve eşi Çağrı Çağlar Acıoğlu da bizlere ve öğrencilerimize iz bırakan kıymetli meslektaşlarımızdan biridir. Veda ziyaretinde bizler için unutulmaz bir hatıra da bırakmış olmaları da hüzün ve mutluluğu aynı anda yaşamamıza sebep olmuşlardır. Öğrencilerimize yaptıklarınız için teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun değerli öğretmenlerim” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan