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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğrencilerin Güvenliği" çerçevesinde öğrencilere trafik eğitimi verdi. Okullarda verilen trafik eğitimlerinin yanı sıra ilçede okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimlerde devam ediyor.

EĞİTİMDE KURALLAR ELE ALINDI

İlçenin çeşitli okullarında verilen eğitim bu kez Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı.

Eğitim kapsamında genel trafik kuralları, trafiğin tanımı ve insan hayatındaki önemi, karşıdan karşıya geçme kuralları, yayaların hareket tarzı, okul taşıtlarından inme ve binme kuralları gibi konular ele alındı.

İçişleri Bakanlığının 'Güvenli Okul - Güvenli Gelecek', 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' ve 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' projeleri bünyesinde; '2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğrencilerin Güvenliği' eğitimi verildi.

Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nda trafik kazalarının önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile genel trafik kuralları, trafiğin tanımı ve insan hayatındaki önemi, karşıdan karşıya geçme kuralları, yayaların hareket tarzı, okul taşıtlarından inme ve binme kuralları ile ilgili öğrencilere eğitim verdi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Eğitimlerin yanı sıra ilçede bulunan okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştiriliyor. Jandarma ekipleri tarafından öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla okul servis araçlarına ve sürücülere yönelik denetimler sürdürülüyor.

Denetimlerde güvenlik tedbirleri olarak; servis araçlarının evrakları, araç koltuk sayısı, emniyet kemerleri, araç içi güvenlik kameraları, uyarı tabelaları, öğrenci servisi olduğunu belirten tabelalar kontrol edildi. (Alpaslan Demir)