Öğrencileri makamında misafir eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş öğrencilere başarı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş yaptığı açıklamada; “Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu şöyle dedi: Öğrencilerimiz görgü ve bilgilerini artırmak için proje ile yurt dışı staj ve kendini geliştirme imkanı bulacaklar. Güzel bir imkan, Okul Müdürümüz ve öğretmenimize, öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

Yoldaş “2022-1-TR01-KA121-VET- 000068071 Proje no’lu Erasmus+ Meslekî Eğitim Akreditasyonu kapsamında 11-24 Haziran 2023 tarihleri arasında Avusturya ülkesinin Viyana şehrindeki Kindergruppe Multi Anaokuluna yapılacak olan “Staj Hareketliliği” faaliyetine katılacak olan Sarıkaya Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Öğretmeni Esra Koç ile öğrencileri Hilal Coşkun, Sıla Ünal, İklim Demir, Simge Durmuş ve Medine Türkmen Okul Müdürü Aytekin Bulut Avrupa’ya gitmeye hak kazandı” ifade etti. Alpaslan Demir