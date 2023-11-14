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Farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza aldıkları araçları, ağlarına düşürdükleri 13 kişiye satacaklarını söyleyerek 10 milyon lira para toplayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 4 kişi İstanbul ve Kars’ta yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Türkiye genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç aldıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri mağdur şahıslara ucuz araç satışı yaparak güven kazandıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları tespit edildi. 13 mağdur şahıstan yaklaşık 10 milyon lira para toplayan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdur şahıslara geri ödeme yapmayarak herhangi bir araç teslimi yapmadıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 6 şüpheli, 3 Mayıs’ta operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i ise serbest bırakıldı. Soruşturmaya yönelik devam eden çalışmalarda, örgüt içerisinde yer aldığı ve liderliğini yaptığı belirlenen Onur A. ve örgüt üyesi olduğu belirlenen Nihal Candan, Hacı İsrafil S. ile Bahar Candan isimli kadın şüpheli, 14 Kasım’da İstanbul ve Kars’ta düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlarının işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi.