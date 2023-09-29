Askerlerle bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, Jandarma birliğine görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

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Daha sonra  Akkoyun, Nusaybin Üçköy Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret eden vali Akkoyun, görev yapan askerlerle  ile bir süre sohbet edip çalışmalarında başarılar diledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Vali ile birlikte  ziyaretlere  Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday eşlik etti.