Askerlerle bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, Jandarma birliğine görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Daha sonra Akkoyun, Nusaybin Üçköy Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret eden vali Akkoyun, görev yapan askerlerle ile bir süre sohbet edip çalışmalarında başarılar diledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Vali ile birlikte ziyaretlere Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday eşlik etti.