Yüce Rabbimiz başta olmak üzere akraba, komşu ve din kardeşlerimizle yakınlaşacağımız, sevinç ve mutluluklarımızı paylaşacağımız bir kurban bayramına daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bugünlere sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuşturan Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor, şükrediyoruz. Sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)'e salât ve selam ediyoruz. Bayramımız mübarek, Kurbanlarımız başta olmak üzere ibadetlerimiz makbul olsun.

Kurban bayramı günleri, sahip olduğumuz maddi imkanların kendi cinsinden şükrünü ifa etmek üzere kurban kesme günleridir. Bu da bayram günlerinde ibadet niyetiyle, belirlenmiş hayvanların kanını akıtmak suretiyle ifa edilir. Bu işlem Arapça'da genel anlamda “Udhiyye” olarak adlandırılır. Mukim olan müslümanların kesmesi vacip olan kurbanlar bu isimle adlandırılır. Hac etme imkanı bulanların bayram günlerinde kutsal beldelerde kestikleri Kurbanlar ise, “hedy” kurbanı olarak adlandırılmıştır. Kurban mahiyet itibari ile farklı olsa da geçmişi Hz. Adem'e kadar uzanan bir ibadettir. (Maide,5/27) Bu sebeple kurban, Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ortak ibadeti olarak, şöyle ifade edilmiştir: "Her ümmete Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34) Aynı şekilde Kur’anda, Peygamber efendimizin şu çağrıyı yapması da istenmiştir: "De ki: Şüphesiz ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim." (Enam, 6/162-163)

Kişi kurban kesmekle, İbrahim (a.s.) gibi Allah'a ve O'nun emirlerine bağlılığını ve O'nun rızasını kazanmak için her türlü fedakârlığa katlanacağını göstermiş olur. Çünkü Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her amelde esas olan, iyi niyet ve ihlastır. İhlas ve samimiyet Kurban ibadetinde de öncelikle aranmıştır. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade bulmuştur: "Onların (kurbanların ) ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat O'na sadece sizin takvanız ulaşır.'' (Hac, 22/37) Ayette takva, amellerin Allah’a ulaşması için temel ölçü olarak sayılmıştır.

Diğer taraftan Bayramlar, kardeş olduğumuzu hatırlama, çevremizdekilerin hal hatırını sorup bayramlaşma, büyüklerin ellerini öpüp küçüklerin başlarını okşama, onları hediyeler vererek sevindirme, kimsesizlerin kimsesi olma, geçmişlerimizi hatırlayıp kabirlerini ziyaret ederek dua etme, bilhassa keseceğimiz kurbanlarla geçmiş ile günümüz ve gelecek arasında bağ kurma günleridir. Özellikle Televizyonlar başta olmak üzere, bağımlı hale gelerek karşısında hapsolup yalnızlaştığımız sosyal medya mecralarının girdabından kurtularak, birbirimizle can cana, yan yana olma ve kardeş olduğumuzu hatırlama günleridir. Zira yüce Rabbimiz Kitabında bizleri kardeş ilan edip sulh ve selamet içinde yaşamamızı, Peygamber efendimiz de dindarlık ölçümüzün birbirimizle kuracağımız doğru ve sağlıklı iletişim olduğunu haber vermiştir. Zira kardeş olmak; sevinç, keder ve tasada bir olmak; sevmek, sevilmek ve sayılmak; güvenmek, güvenilmek ve emin olmak; yardımlaşmak, dayanışmak, ve gözetmektir. Sofralarımızı ve kurban paylarımızı kardeşlerimizle bölüşerek paylaşmanın zevkine ermektir.

Kurban bayramının önemli alametlerinden birisi de, arife ve bayram günlerinde farz namazlardan sonra getirdiğimiz teşrik tekbirleri ile ikrar ettiğimiz, Allahın büyüklüğünü tekrar tekrar hatırlayarak, sahip olduğumuz sayısız nimete hamd edip şükretmektir. Kestiğimiz kurbanlarla sembolik olarak öldürdüğümüz hayvani nefsimizin yerine, insani yönümüzü diriltip güçlendirmektir. Böylece insan ve kardeşçe yaşamanın zevkine ermektir.

Bu sebeple Bayramı fırsat bilip dünyada yaşananlar başta olmak üzere her türlü olumsuzluk ve kötülükleri bir tarafa bırakarak, aile ocaklarımız, akrabalarımız, komşularımız, mahallemiz, semtimiz ve şehrimizdeki kardeşlerimize gülen yüzümüzü , tatlı sözümüzü, merhabamızı ve iyi bayram dileklerimizi iletelim. Selamı, kelamı ve tebessümü esirgemeyelim birbirimizden. Bu duygu ve düşüncelerle yüce Rabbimizin, Kurban Bayramımızı şehrimiz, ülkemiz ve alemi İslamın huzur ve saadetine vesile kılmasını niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.