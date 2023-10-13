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Bu fırsatla kamu sektöründe istihdam olanağı elde etme şansı artarken, DSİ, nitelikli personel kadrosunu güçlendirerek su işleri alanındaki hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor.

DSİ'ye bağlı Köprüçay Sulama Birliği, elektrik tesisatı ve pano montörlüğü pozisyonunda 1 kişilik kadro ile alım yapacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek ve başvuru tarihleri 11-16 Ekim 2023 olarak belirlendi.

Adaylardan aranan nitelikler ise şöyle:

18-30 yaş aralığında olmak.

Askerlikle ilişkisi bulunmamak (erkek adaylar için).

Ortaöğretim seviyesinde Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü mezunu olmak.

Bu alımda KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanı aranmıyor. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Default.aspx adresinden gerçekleştirebilirler (ilan numarası: 00007855768). Bu fırsat, su sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir istihdam imkânı sunuyor.

DSİ'nin bu alımı ile su sektörüne katkı sağlamayı hedeflerken, kamu kurumlarının işgücü ihtiyacını karşılayarak gençlerin istihdamını teşvik ediyor. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi için nitelikli personelin büyük önem taşıdığı bu alım, sektöre değer katmayı amaçlıyor. İstihdam piyasasına canlılık getiren bu tür alımlar, gençlere ve istihdam arayışındaki bireylere önemli fırsatlar sunuyor. Su sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bu alım, önemli bir adım olabilir.