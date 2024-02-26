Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda köpek dövüşü organize ettiği belirlenen 12 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda; köpek dövüşü organize eden 12 şüpheli ekiplerce yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise ruhsatsız tüfek ve kaçak sigara ele geçirildi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA