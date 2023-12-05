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Kaza, saat 10.30 sıralarında Foça İzmir Karayolu Kazımdirik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Foça istikametine seyir halinde olan Utku Güngör(20) idaresindeki 35 BUN 500 plakalı motosiklet, G.Ö.(50) idaresindeki 35 MJT 17 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralı olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan 20 yaşındaki talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Utku Güngör’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.