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2024 Yılında kamu işçilerine 'yapılacak ek ödemenin verileceği tarih Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet ve bağlı kuruluşlarda görev yapan işçilere yönelik ek ödeme tarihleri, 6772 sayılı Kanun kapsamında Resmi Gazete'de duyuruldu. Söz konusu kanunla birlikte, devlet ve bağlı kuruluşlarındaki işçilere ilave tediye hakkı tanındı.

Buna göre, 2024 yılında çalışan işçiler, ilave tediye ödemelerini iki ayrı taksitte alacaklar. İlave tediye ödemelerinin birinci taksiti 26 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 5 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Ancak maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışan işçiler için durum farklıdır. Bu işçiler, ilave tediyelerini tek seferde 23 Aralık'ta alacaklardır. Bu karar, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.