Kamu bankaları, Türkiye'nin finansal sektöründe önemli bir rol oynar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'deki mitinginde yaptığı konuşmada, kamu bankalarının 2024 yılı için emeklilere yönelik promosyon ödemelerini duyurdu. Erdoğan, bu yılki promosyon ödemelerinin 8 bin ile 12 bin lira arasında olacağını belirtti ve diğer bankaların da bu uygulamaya katılacağına inandığını ifade etti.

Emeklilerin bu promosyondan yararlanabilmesi için, ilgili kamu bankasıyla anlaşma yaparak 3 yıl boyunca maaşlarını o bankadan almaları gerekmektedir. Promosyon almak isteyenler, bu süreçte internet veya mobil bankacılık üzerinden de başvuruda bulunabilirler.

Promosyon miktarı, emekli maaşına göre belirlenir. En düşük emekli maaşını alanlar için 8 bin lira, daha yüksek maaş alanlar için ise 12 bin lira promosyon öngörülmektedir.

KAMU BANKALARI HANGİLERİ?

T.C. Ziraat Bankası: 1863 yılında kurulmuş olup, bireysel ve kurumsal hizmetler sunmaktadır.

Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank): 1954 yılında kurulan Vakıfbank, geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilere hizmet vermektedir.

Türkiye Halk Bankası (Halkbank): 1933'te kurulan Halkbank, geniş bir müşteri kitlesine hitap etmektedir.