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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi’nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk’u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk’un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının cenazesi Gesi Güney Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

115 saatlik görüntü incelendi, panikle kaçan kediden yola çıkıldı

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, güvenlik kamera görüntüsünde bir kedinin olay anında panikle kaçtığını fark etti. Bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, kan lekelerinin Hasibe Soykuk’un komşusu olan İsmail K.’nin evine doğru gittiğini belirledi. Jandarma dedektifleri, komşu İsmail K.’nin olaydan bir gün sonra elindeki poşetle evden çıktığını ve Beyazşehir Mahallesi yakınlarına bu poşeti attığını belirledi.

Olayın ardından keseri ve kanlı gömleği yıkamış

Operasyon düzenleyen ekipler, İsmail K.’yi gözaltına alarak evde kapsamlı arama yaptı. Özel yöntemler ile arama yapan ekipler, lavaboda yıkanmış kan lekelerini tespit etti. Ayrıca, İsmail K.’nin olayın ardından eve gelerek kanlı keser ile gömleğini yıkadığı belirlendi.

Suçu kadının oğullarına atmış

Şüpheli İsmail K.’nin ifadesinde öldürdüğü Hasibe Soykuk’u oğulları S. ve B. Soykuk’un öldürdüğünü söylediği öğrenilirken, titiz çalışma yürüten jandarma ekipleri S. ve B. Soykuk’un olay saatinde evde olmadığını tespit etti.

Tutuklandı

Feci cinayetin ardından çalışma başlatan Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, cinayete kurban giden kadının eşi Seyit Ahmet ve oğulları S. ve B. Soykuk ile beraber komşusu İsmail K.’yi gözaltına aldı. Seyit Ahmet Soykuk serbest bırakılırken, karakoldaki işlemleri tamamlanan 3 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İsmail K. tutuklanırken, cinayete kurban giden kadının 2 oğlu serbest bırakıldı.