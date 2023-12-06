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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Yozgat dahil 81 ilde 123 birimde bulunan Engelli İş Koçları ile engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini tespit ederek işgücü piyasasına geçişlerini destekliyor ve kalıcı istihdamlarının sağlanması amacıyla hizmet sunumuna devam ediyor.

İŞKUR tarafından engelli iş koçluğu hizmetleri kapsamında engelli bireylere, iş arama becerileri ve mülakat eğitimi, mesleki yönlendirme, aktif iş gücü programlarına yönlendirme, açık işler hakkında bilgi verme, kamu veya özel sektörde işe yerleştirme hizmetleri sunuluyor.

İŞKUR’dan yapılan açıklamada, “Her engellinin bir iş koçu olacak anlayışıyla çıktığımız yolda, engelli iş koçlarımızla artık 81 ildeyiz. Engelli vatandaşların istihdama kazandırılması çalışma hayatında daha aktif olarak yer almaları için engelli iş koçlarımız sizin yanınızda. 81 il 123 birimde bulunan engelli iş koçları ile engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini tespit ederek iş gücü piyasasına geçişlerini destekliyor ve kalıcı istihdamlarının sağlanması amacıyla hizmet sunumuna devam ediyoruz. Engelli iş koçluğu hizmetleri kapsamında engelli bireylere, iş arama becerileri ve mülakat eğitimi, mesleki yönlendirme, aktif iş gücü programlarına yönlendirme, açık işler hakkında bilgi verme, kamu veya özel sektörde işe yerleştirme hizmetleri sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.