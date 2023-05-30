Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın en çok oy yüzdesini aldığı ilçe, Saraykent olarak belirlendi. Saraykent, yüzde 89.50 oy oranı ile Erdoğan’ı en çok destekleyen ilçe oldu. Diğer yandan ise Erdoğan’a en çok oy çıkan ilçe 40 bin 727 kişi ile Sorgun oldu.

YOZGAT İLÇELERİ TOPLAM OY VE ORANI

İlçelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen oylar şu şekilde; Akdağmadeni 17 bin 842, Aydıncık 5 bin 457, Boğazlıyan 13 bin 516, Çandır bin 859, Çayıralan 4 bin 501, Çekerek 9 bin 850, Kadışehri 5 bin 618, Merkez 46 bin 474, Saraykent 5 bin 461, Sarıkaya 15 bin 448, Sorgun 40 bin 727, Şefaatli 6 bin 458, Yenifakılı 2 bin 186, Yerköy 15 bin 527.

Erdoğan’a verilen oyların oranları ise şu şekilde açıklandı; Akdağmadeni yüzde 81.2, Aydıncık yüzde 80.50, Boğazlıyan yüzde 63.32, Çandır yüzde 68.50, Çayıralan yüzde 68.05, Çekerek yüzde 79.47, Kadışehri yüzde 86.87, Merkez yüzde 73.81, Saraykent yüzde 89.50, Sarıkaya yüzde 83.63, Sorgun yüzde 82.96, Şefaatli yüzde 69.10, Yenifakılı yüzde 58.81, Yerköy yüzde 70.41. Melike Aslı Arslan