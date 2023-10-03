Valilik yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için çalışan emniyet güçlerine başarı dileyerek, ekiplere yardımcı olan tüm halka teşekkür etti.

Valilik yetkilileri yaptığı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince ilimiz genelinde 15-30 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanmak, imal etmek ve ticareti suçlarından 54 şahsa işlem yapılmış, bunlardan 8 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)