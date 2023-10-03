Valilik yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için çalışan emniyet güçlerine başarı dileyerek, ekiplere yardımcı olan tüm halka teşekkür etti.

7 yıl önce çalınan 1979 model otomobil gölette bulundu 7 yıl önce çalınan 1979 model otomobil gölette bulundu

8 kişi tutuklandı

Valilik yetkilileri yaptığı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince ilimiz genelinde 15-30 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanmak, imal etmek ve ticareti suçlarından 54 şahsa işlem yapılmış, bunlardan 8 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)