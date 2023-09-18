Başkan Erbaş, mesajında En temel görevlerinden biri "Toplumu din konusunda aydınlatmak" olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu günden beri milletimizin güvenine layık olmaya ve büyük bir özveri, hassasiyet ve samimiyetle görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Başkanlığımızın önemli hizmet alanlarından biri de Kur’an Kurslarıdır. Milletimizi yüce Kitab’ımızın hayat veren ilke ve değerleriyle buluşturduğumuz Kur’an Kurslarımızın 4-6 yaş programları 11 Eylül Pazartesi günü başlamış, diğer programlar ise 18 Eylül Pazartesi günü itibarıyla 2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlayacaktır. Bu vesileyle milletimizin dinimizi ve dinimizin esaslarını öğrenme konusunda kurumumuza gösterdiği güven ve ilgiye teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"ŞÜPHESİZ EĞİTİMDE BAŞARININ İLK ŞARTI SAMİMİYETTİR"

Başkan Erbaş, "Nitelikli eğitimci kadrosuyla milletimize Kur’an ve Sünnet ekseninde doğru ve güvenilir dini bilgi sunan Başkanlığımız, güncel eğitim teknikleri ve her yıl yenilenen eğitim materyalleri ile vatandaşlarımızın taleplerine en ideal şekilde cevap vermenin gayreti içindedir. Şüphesiz eğitimde başarının ilk şartı, hocalarımızın donanımları, nitelikleri ve samimi gayretleridir. Başkanlığımız, bir taraftan hizmet içi eğitim seminerleri ile hocalarımızın mesleki yeterliliklerini daha üst seviyeye çıkarmaya çalışırken diğer yandan da büyük bir hassasiyetle program geliştirme ve çeşitlendirme faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda Kur’an Kurslarımızda; yetişkinlere, hafızlık yapmak isteyenlere, gençlere, 4-6 yaş grubu çocuklara, engellilere, uzaktan (çevrim içi) din eğitimi almak isteyenlere yönelik hafta sonları da dahil olmak üzere programlar gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE ÇAĞRI

Kur'an kursu öğrencileriyle gençlere seslenen Başkan Erbaş, "Sizler, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i en doğru şekilde okuyabilmek, Peygamber Efendimizin (sas) insanlığa kazandırdığı değerleri ve ilkeleri en güzel şekilde anlayabilmek için kıymetli bir adım attınız. Eğitim öğretim dönemi boyunca aynı kararı vermiş olan dostlarınızla Kur’an Kurslarında buluşacak, sizlere Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun bir şekilde okumayı öğreten ve temel dini bilgiler hususunda sizlere rehberlik eden hocalarınızla bir araya geleceksiniz. Doğru dini bilginin, sağlam bir inancın, bilinçli bir ibadetin, güzel ahlakın yollarını öğrenecek, üstelik nice güzel ve samimi dostluklar kuracaksınız. Unutulmaz hatıralar biriktireceksiniz. Sizleri şimdiden bu kararınızdan ve kararlılığınızdan dolayı tebrik ediyor ve muvaffakiyetler diliyorum" temennisinde bulundu.

HOCALARIMIZLA OMUZ OMUZA VERECEĞİZ

Mesajının sonunda Kur'an kursu hocalarına seslenen Başkan Erbaş, şunları kaydetti: "Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içinde olduğunuzu ve öğrencileriniz için günlerdir hazırlıklarınızı sürdürdüğünüzü biliyorum. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de yeni öğrencilerinizi hep yeni kalan ve asla eskimeyen yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ile buluşturacaksınız. Sevgili Peygamberimizin (sas) ‘Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.’ müjdesine nail olmak isteyenlere ev sahipliği yapacaksınız. Unutmayınız ki bu müjde aynı zamanda sizleredir ve sizlere büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. İslam dinini en doğru biçimde öğretmek kadar, onu en güzel şekilde temsil etmek de sizlerin omuzlarındadır. Bu sorumluluktan hiçbirimizin muaf olmadığı bilinciyle omuz omuza verecek, hep birlikte en güzel ve en doğru olanı yapmak için çalışacağız.

Bu vesileyle 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; kıymetli hocalarımıza, sevgili öğrencilerimize, velilerimize, müftülük personelimize ve bütün mesai arkadaşlarıma Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." (Haber Merkezi)