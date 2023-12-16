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Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başkanı olarak atanmasıyla gündeme gelen bir isim haline gelmiştir. İşte Hafize Gaye Erkan'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen bilgiler:

Hafize Gaye Erkan, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında eğitim alarak 2001 yılında mezun olmuştur. Akademik kariyerine Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği üzerine doktora yaparak devam etmiştir.

Erkan'ın profesyonel kariyeri 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlamıştır. Burada geçirdiği 9 yıl süresince, ABD'deki büyük bankalar ve sigorta şirketlerine yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine danışmanlık hizmeti vermiş ve birçok kritik konuda rol almıştır. Bu süre zarfında, bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma gibi konularda uzmanlaşmıştır.

2014 yılında First Republic Bank'a katılan Erkan, burada 8 yıl boyunca eş icra kurulu başkanlığı, başkanlık, yönetim kurulu üyeliği, yatırım direktörlüğü gibi önemli pozisyonlarda görev almıştır. Ayrıca, merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da yönetim kurulu üyeliği yaparak iş dünyasındaki etkisini artırmıştır.

2022 yılında Fortune 500'e dahil küresel finans danışmanlık şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katılan Erkan, finans, bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığıyla tanınmıştır. 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atanmış ve bu görevine başlamıştır.