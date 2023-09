Başkan Aydoğmuş, ülke ve yerel gündemle ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Yozgat'ın üvey evlat muamelesi gördüğünü ifade etti.

Başkan Aydoğmuş şunları söyledi:" 20 yıldır siyasetin içerisindeyim. Birçok parti oluşumunda görev aldım. Ahmet Davutoğlu'nun önderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin bir neferi olarak halen Yozgat il başkanlığı görevini yürütmekteyim. Biz Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra farklı bir siyasi misyon ve ahlakı yapıyı tutturma aşamasındaydık. Siyaset önümüzdeki günlerde ittifaklı gideceği için bizler de bir ittifak aşamasına girdik ve Millet İttifakı'nı kurduk. Seçimlere bu şekilde gitme kararı aldık. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olarak çıktı. Milletvekili seçimlerinde hangi ilde nasıl girelim diye istişareler yaptık ve sonucunda Yozgat'ta biz diğer 5 Parti seçime girmedik İYİ Parti adayımız altında seçimlere girdik. Yozgat'ta da eski Bakanı Lütfullah Kayalar'ı milletvekili çıkarttık. Seçimlerde bizim umduğumuz 4 - 0'dı. Fakat olmadı. 6 siyasi parti ile saha çalışmamız çok güzel geçti. Kenetlendik, gecemizi gündüzümüze kattık. Fakat her ne olursa olsun bizler inanıyoruz. Bir milletvekilimizle Yozgat'ı yeniden eski haline getireceğiz. Sosyal, siyasal, ekonomik olarak yeniden kalkındıracağız. Yozgat'ı parlayan bir yıldız haline getireceğiz.

"HALK BİN PİŞMAN"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2 tura kaldı. Burası iktidar partisinin kalesi konumundaydı. Bunu biz çok iyi biliyorduk, yılmadık gerekli çalışmaları yaptık. Halk yeniden Recep Tayyip Erdoğan dedi fakat bugün gelinen noktaya hep birlikte görüyoruz. Bugün tekrar sahalara dolaştığım zaman vatandaşlar bin pişman. Bizler de bu süreçte yerel seçimlerde yeniden ittifakımızı koruyacağız.

Yozgat Anadolu coğrafyasında garip kalmış bir ildir. Vatan savunmasında da bir numara olan şehir. En çok şehidi biz verdik fakat yatırım olarak en az yatırımı bizler alıyoruz. Şimdiki Yozgat milletvekilimiz bakanlığı döneminde Yozgat'a fabrikalar kurdu, ekonomik olarak kalkındırmaya çalıştı. Bizler şimdi yatırım almıyoruz. İstemedikleri, her fırsatta kötüledikleri eski Türkiye'yi özledik. Teşvik yok bu yüzden yatırımlardan faydalanamıyoruz. 20 yıldır yapılan yanlış yatırımlar var, toprağa gömülen yatırımlar var. Sosyal, siyasal, kültürel olarak çok geride kaldık. Gençliğimiz polis olaydım, uzman çavuş olsaydım, işçi olsaydım demekle geçiyor. Tarıma yönelen yok. Bakın bizler yeşil mercimekte 1 numarayız ama tarıma yönelen yok.

"YOZGAT BAMBAŞKA BİR ŞEHİR OLACAK"

Burada çok güzel bir fabrika vardı. İktidar 2011 yılında bira üretiyor günah diye yıktı. Biz olayları bu şekilde bakarsak gelişemeyiz ve gelişemedik de. Böyle devam edersek mazot 19'dan 40'a çıkar, dolar 18'den 30'a çıkar. Ufak tefek yapılan yatırımlar bize yetmez. Sivas yoluna bir sanayi yaptılar fakat ne kadar işlevli olacak göreceğiz. İktidara geleceğimizi biliyoruz ve geldiğimiz an sosyal, siyasal, kültürel, eğitim, ekonomi, sağlık ve benzeri her açıdan Yozgat'a bambaşka bir şehir yapacağız.

"YOZGAT ÜVEY EVLATLIKTAN ÇIKACAK"

Bizler kadın ve gençlere çok önem veriyoruz. Ayda bir kadınlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Köyde yaşayan kadınlarımızın dertlerini, sorunlarını dinliyoruz. Gençlere yönelik ben bir spor kulübü kurdum. Burada 7- 14 yaş sınırında 110 çocuğu eğitiyoruz. Futbol başta olmak üzere diğer branşlara da mutlaka geçiş yapacağız. Turnuvalar düzenliyoruz. Yatırım gerek fakat gerekli yatırımları alamıyoruz. Spor olarak çok gerideyiz. Her ilçeye spor kompleksi yapılması gerek. Bizim 1 lig'dehentboll oynayan takımımız var. Biz bu aktivitelerin çoğalmasını istiyoruz. Gençlerimiz göç etmesin istiyoruz. Burada yaşasın istiyoruz. Biz iktidar gibi giderlerse gitsinler diye düşünmüyoruz bakın doktorlara giderlerse gitsinler dediler. Yozgat'ta doktor yok. Olan da 3 ay durup gidiyor. Biz Yozgat'ı üvey evlat olmaktan çıkıp öz evlat konumuna getireceğiz. Göçmen konusunda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Yozgat'ta yatırım yok haliyle göçmen de durmuyor, yapacak bir şeyi kalmıyor. Göçmen politikası güzel yürütülmüyor. Bayramda ülkelerine gidiyorlar, bayram bitince geri dönüyorlar. Sahil kenarlarında takılıyorlar, işte de çalışmıyorlar. Artık savaşlar savaşla olmuyor. Tam da böyle oluyor. Bizler bunu 20 sene sonra anlayacağız. Torunlarımız ülkelerinde göçmen gibi yaşadığında farkına varacağız.

"YOZGAT'TA COK BÜYÜK BİR SORUN VAR"

Biz seçimlere aynı ittifakla gireceğiz. Yozgat'ta bir olmalıyız yoksa çok zorlanırız. Bazı siyasi partiler halkın dediğini yapmak istemiyor, kendi içinde bölünüyor ama halk gerekli cevabı onları elbet verecek. Tüm partilere saygımız var, hepsini ideolojisi farklıdır fakat şuanlık durumumuz bu. Yozgat'ta başarıyı yakalamak için çok çalışmamız lazım, hedefimiz büyük. Yozgat'ta büyük bir sorun var. Yetkililere sesleniyoruz. Yozgat çiftçisi mağdur, Yozgat çiftçisi perişan. Yozgat çiftçisini tüccara mahkum ediyorsunuz. Tabii ki de tüccar da alsın ama burada önemli olan devletin verdiği sözü tutabilmesi. Çiftçi maliyetlerin altında eziliyor, enflasyon çok yüksek. Halk hapise girmekten korkuyor, ağzını dahi açamıyor. 1 milyon ton alacağız söylemi yine havada kaldı. Çiftçi tüccara, tüccar da devlete veriyor. Bunun örneğini geçen yıllarda bir ilçemizde yaşadık. Üretici iktidara ürünü satmak istiyor yetkili çiftçiden almıyor, tüccardan alıyor. Garip ve hiç olmaması gereken bir döngü var. Çiftçilere sahip çıkın, tarım biterse her şey biter. (Haber Merkezi)