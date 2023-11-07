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Binlerce kamu görevlisi yakalarına taktığı siyah kokartlarla Siyonist İsrail’i protesto etti.

Katil İsrail’in Filistin’de başlattığı soykırıma karşı ilk günden itibaren yaptığı mitingler, yürüyüşler ve basın açıklamalarıyla tepki gösteren Memur Sen teşkilatı, tüm kamu kurumlarında başlattığı kokartlı eylemle kamuoyunun dikkatini bir kez daha Filistin’deki insani drama çekti.

Memur Sen’in organize ettiği eylem kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki kamu kurumlarında görev yapan memurlar, üzerinde “Filistin’de Soykırıma Dur De!” yazılı siyah kokartlarla iş başı yaptı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Memur Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, “Siyonist İsrail, Cenevre konvansiyonları başta olmak üzere uluslararası normların tümünü rafa kaldırmış, etnik temizlik, göçe zorlama, ırksal ayrımcılık ve masumlara yönelik planlı katliamlarla apartheid soykırım rejimine dönüşerek İnsanlığa karşı suç makinesine dönüşmüştür. Tüm Türkiye’de, bütün kamu kurumlarında kokart eylemi yapıyor, Siyonist İsrail’i lanetliyor soykırıma dur diyoruz”