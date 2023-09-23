Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında Japonya’yı 3-1 mağlup etti. Japonya’da düzenlenen elemelerde oynadığı altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, bu sonuçla 2024 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti. Milliler, üst üste 2. kez Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek.

A Milli Takım, elemelerdeki yedinci ve son maçında yarın TSİ 10.00’da Belçika ile karşılaşacak.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Japonya: Inoue, Yamada, Hayashi, Nishida, Watanebe, Seki, Fukudome (L), Nishimura (L) (Ishikawa, Hayashi, Wada, Airi, Miyabe, Tamaki)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Elif, Simge (L) (İlkin, Cansu, Aslı)

Setler: 25-22, 22-25, 24-26, 12-25

Süre: 1 saat 45 dakika (İHA)