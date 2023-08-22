Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ile güvenlik uygulamalarının daha da sıklaşacağı söylendi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Huzur ve güven ortamını sürdürmek adına, emniyet güçlerimiz tarafından park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven uygulamaları daha da sıklaştırılacaktır” denildi.

Açıklamanın tamamında ise şu ifadeler yer aldı: “Saygıdeğer Yozgatlı hemşehrilerimiz, ilimizdeki park, bahçe ve mesire alanları, vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzur ve güven içinde vakit geçirdikleri değerli mekânlardır. Yozgat'ımızda, huzur ve güven ortamını sürdürmek adına, emniyet güçlerimiz tarafından park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven uygulamaları daha da sıklaştırılacaktır. Amacımız, Yozgat'ımızı daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir yer haline getirmektir. Güvenlik güçleri arkadaşlarımıza yardımcı olunması, kentimizde huzur ve güvenin tesisi için bizlere katkı sunacaktır.” Melike Aslı Arslan