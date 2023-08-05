Günümüzde manevi değerlerin neredeyse yok olma noktasına geldiği internet dünyasında, çocukların duygusal gelişiminde sevgi ve saygıyı ön planda tutan kitabımızda çocuk oyunlarıyla, sevgiyi, hoş görüyü ve paylaşımı, pozitif iletişimi bulacaksınız Çocuklarına, çocukluğunu kazandırmak hayata dolu dolu bakmayı yaşatmak isteyen her ebeveyn bu kitabı ele aldığı zaman kendi çocukluğuna muhabbet dolu bir yolculuk yapacaktır. Oyun, çocuğun bedeni ve ruhi gelişmesi için gereklidir. Oyun çocuk için en önemli "iş", oyuncakları da en önemli arkadaşlarıdır. Oyun, çocuğa kimsenin öğretmediği güzellikleri öğretir.

Çocuğa ait oyun alanında kendi dünyasını kurar. Onları Biz ebeveyinler olarak kültürümüzde ki oyunları oynamayı teşvik etmeliyiz Çocuk, oyun ile öğrenme yollarını keşfeder. Çocuğun zihinsel, konuşma, bir iş ortaya çıkartma yeteneklerini oyun ile geliştirir. Çocuk oyun ile topluma karışmayı, ilişki kurmayı, yardımlaşmayı duygusunu kazanır. İnsanları,hayvanları,tabiatı, Güzel şeyleri sevme duygusu geliştirir. Kendini güvenli hisseder ve sorumluluklarını öğrenir. Sevinç huzur ve mutluluk yolu olan oyunlarla yeni tecrübeler kazanır. Huzurlu okumalar temennisiyle...

Oyun Gezegeni"

2. baskı Cağaloğlu Çocuk’tan çıktı.