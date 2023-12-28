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Çayıralan ilçesinde, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Sarıkamış harekâtının 109. yıl dönümünde Çayıralan Kaymakamlığınca düzenlenen ve Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Kaynarpınar mesire alanında son buldu.

Kaymakam Vekili Mustafa Çelik, "Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Programa Kaymakam Vekili Mustafa Çelik, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.