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Adana'da meydana gelen olayda, bir kargo firmasında çalışan Azim G., gönderilmesi gereken 33 cep telefonunu çalarak 28 tanesini sattı. Şaşırtıcı bir ayrıntı ise, çalıntı telefonlardan elde ettiği 400 bin lirayla kız arkadaşına otomobil hediye etmesiydi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kargo firması çalışanlarından Azim G.'nin hırsızlık yaptığını belirledi. Kargo firmasınca elektronik eşya mağazasına gönderilmesi gereken 33 cep telefonunun çalınması, polise bildirildi ve soruşturma başlatıldı.

Ekipler, şüpheli Azim G.'yi Sarıçam ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çalınan telefonlardan 5 tanesi ele geçirildi. Ancak olayın sıradışı boyutu, Azim G.'nin çaldığı 28 telefonu 400 bin liraya satarak elde ettiği parayla kız arkadaşı İ.D.'ye (19) otomobil hediye ettiği ortaya çıktı.

Suçtan elde edilen parayla satın alınan otomobilin satışını önlemek amacıyla tedbir kararı alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azim G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu olay, Adana'da yaşanan ilginç bir hırsızlık vakasını gün yüzüne çıkardı.