İl Müdürü İsmail Altınkaynak, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın'ı makamında ziyaret ederek ilçenin eğitimi ile ilgili istişarelerde bulundu.

Boğazlıyan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu, Fatih İlkokulu ve Nezaket Altun Kız Pansiyonunu ziyaret eden Altınkaynak, okullardaki öğrencilerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinleyerek eğitim hayatlarında başarı diledi.

Okullar ve pansiyonları yerinde inceleyen Altınkaynak, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında okul yöneticilerinden bilgi alarak ilçe eğitimine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. (Alpaslan Demir)