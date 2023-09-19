Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından hazırlanan orta yaş ve üzeri bireylerin işgücü piyasasındaki durumlarının arz ve talep yönlü incelenmesi araştırması raporu yayımlandı.

Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla çeşitli konularda araştırmalar yaparak sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu kapsamda orta yaş ve üzeri bireylerin işgücü piyasasındaki durumlarını değerlendirmek için bir araştırma raporu yayımlandı.Yapılan araştırma çerçevesinde 5 bin 840 işveren ve 3 bin 110 iş arayan ile görüşülmüş ve hem orta yaş ve üzeri bireyleri istihdam piyasası üzerine beklentileri, hem de işverenlerin farklı sektörlerde orta yaş ve üzeri işgücüne bakışları değerlendirildi. Ayrıntılı verilerin yer aldığı Orta Yaş ve Üzeri Bireylerin İşgücü Piyasasındaki Durumlarının Arz ve Talep Yönlü İncelenmesi Araştırması Raporu’na https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/raporlar/ adresinden ulaşılabilmektedir” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)