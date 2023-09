Törene, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, İlçe Jandarma komutanı Jandarma Üsteğmen Celal Çakaltepe, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi Osman Özdemir, törende yaptığı konuşmada 19 Eylül Gaziler Günü’nün 102’inci yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

'Milletlerin tarihlerinde gurur günleri vardır ama Türk Milleti’nin gurur günleri hepsinden fazladır' diyen Osman Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:“Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz. Türk Milleti şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini cani pahasına korumayı ilke edinmiş, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bugün, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimizi altın sayfalara yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin medeğeri iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Ülkenin her karış toprağına terini ve kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı gazilerimizin,19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu Duygu ve Düşüncelerle, Kahraman Gazilerimizin, 19 Eylül Gaziler Gününü Kutlar, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları, Vefat etmiş Gazilerimize ve Tüm Şehitlerimize Allah’tan Rahmet, Hayatta Olan Gazilerimize de Sağlıklı uzun ömürler dilerim” dedi.

Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan Türk milletinin tarihinin kahramanlık mücadeleleri ile dolu olduğunu belirten Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ise, “Türk milleti, var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı 7’den 70’e canı pahasına mücadele etmiştir. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen tören sonrasında, Şehit Aileleri Derneği ve şehitlik ziyaret edilerek şehitlerimizin ruhlarına ithafen Kuranı Kerim tilaveti okundu. (Haber Merkezi)