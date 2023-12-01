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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Merkez’de kaçak cep telefonu ve aksesuarlar malzeme satışı yaptığı belirlenen (İ.D.) isimli şahsı yakaladı.

Jandarma ekipleri Yozgat Merkez’de ikamet eden (İ.D.) isimli şahıs evinde kaçak cep telefonu ve aksesuarlarını sakladığı ve satış yaptığı üzerine operasyon düzenledi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından 29 Kasım 2023 günü şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 15 adet cep telefonu, 60 adet şarj cihazı, 6 adet kulaklık ele geçirildi. Gözaltına alınan (İ.D.) isimli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.