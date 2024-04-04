Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı ve tatil planları netleşmeye başladı. Ancak, çalışanlar için kaç gün izin yapacakları konusu hala belirsizliğini koruyor. İşte detaylar:

9 günlük bir bayram tatiliyle, 8 Nisan Pazartesi gününden başlayarak Salı gününe kadar uzanan Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Ancak, bu uzun tatil süresi tüm çalışanlar için geçerli değil. Özel sektör çalışanları için bayram tatili, 9 Nisan Salı günü öğleden sonra başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek şekilde düzenlendi.

Bu durumda, özel sektör çalışanlarına 5.5 gün tatil imkanı sunulmuş olacak. Ancak, bazı şirketler idari izin uygulayarak tatil süresini uzatabilir, ancak bu her çalışan için geçerli değil.

Peki, kimler bayram tatilinden yararlanacak? İşte detaylar:

Hürriyet'in haberine göre, Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Bayram tatili ise arife günü olan 9 Nisan Salı günü öğleden sonra başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Bu tatil süreci resmi tatiller arasında yer alıyor. Bayram tatili öncesi olan 8 Nisan Pazartesi ve arife günü olan 9 Nisan Salı, idari izin kapsamına alındı ve böylelikle bayram tatili 9 güne uzatıldı.

9 günlük tatil sadece kamu kurumlarında çalışanları etkiliyor, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Memurlar, devlet dairelerinde ve belediyelerde çalışanlar, 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacaklarından dolayı 9 günlük tatil fırsatını değerlendirebilecekler. Özel sektör çalışanları ise 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün çalışacaklar.

Ancak, özel sektörde istisnai durumlar olabilir. İdari izin, çalışanın kurumu tarafından verilen bir izin türüdür ve bazı özel şirketler istedikleri takdirde çalışanlarına bu bayramda idari izin verebilir ve tatili 9 güne çıkarabilir.

Bu durumda, çalışanlar maaş ve yıllık izin hakkı bakımından herhangi bir kayba uğramazlar. İşveren idari izin uygulamazsa, çalışanlar 8-9 Nisan tarihlerinde izin kullanarak bayram tatilini 9 güne uzatabilirler.

Yıllık izin hakkı konusunda, çalışanın işe başladığı tarihten itibaren bir yıl çalışması halinde yıllık izin hakkı doğar. Bu süreçte 1 yıldan 5 yıla kadar olan çalışanlar 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanlar 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanlar ise 26 gün izin kullanabilirler. Ancak, bu izin süreleri iş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine göre değişebilir.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumunda ise, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışanların yıllık izin hakları yeniden başlar. Ancak, 50 yaşın üzerindeyseniz ve iş sözleşmeniz yeni de olsa, 20 günden az izin hakkınız olmayacak. Emekli olduktan sonra işyerinde çalışmaya devam etmiyorsanız, yıllık izin hakkınız aynen devam eder.