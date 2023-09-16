Türkiye Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık, hızlı tren bilet ücretlerinde önemli bir düzenlemeye gitti.

Ankara-Yozgat-Sivas YHT bilet fiyatlarına büyük zam! İşte zamlı yeni fiyatlar (1)

YHT ZAM ORANLARI İL İL AÇIKLANDI

Yapılan son düzenlemeye göre, Yozgat-Sivas hızlı tren hattı üzerinde seyahat eden yolcular, bilet fiyatlarında önemli bir artışla karşı karşıya kaldılar.

Yozgat-Sivas arasında seyahat edenler, yeni düzenleme sonrasında bilet fiyatlarının 335 lira olduğunu gördüler.

yozgat sivas arası

Yozgat-Ankara hattında yolculuk yapacak olanlar ise 260 lira ödemek zorunda kalacaklar.

yozgat ankara arası

Ayrıca, Yozgat-Kırıkkale arasında seyahat edenler için bilet fiyatı 240 lira olarak güncellendi.

yozgat kırıkkale arası

Sivas ile Ankara arasında YHT hizmetinden yararlanmak isteyen yolcular ise 475 lira ödemek durumunda kalacaklar. 

sivas ankara arası

NE KADAR ZAM YAPILDI?

Zamlanan bilet fiyatlarının önceki fiyatı ve sonraki fiyatları ise şu şekilde;

Yozgat-Sivas 221 lira iken 335 lira,

Ankara-Sivas 312 lira iken 475 lira,

Ankara-Yozgat arası 170 lira iken 260 lira,

Kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeleri taktim etti Kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeleri taktim etti

Yozgat- Kırıkkale 156 lira iken 240 lira olarak güncellendi. (Melike Aslı Arslan)

(Melike Aslı Arslan)