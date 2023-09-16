Türkiye Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık, hızlı tren bilet ücretlerinde önemli bir düzenlemeye gitti.

YHT ZAM ORANLARI İL İL AÇIKLANDI

Yapılan son düzenlemeye göre, Yozgat-Sivas hızlı tren hattı üzerinde seyahat eden yolcular, bilet fiyatlarında önemli bir artışla karşı karşıya kaldılar.

Yozgat-Sivas arasında seyahat edenler, yeni düzenleme sonrasında bilet fiyatlarının 335 lira olduğunu gördüler.

Yozgat-Ankara hattında yolculuk yapacak olanlar ise 260 lira ödemek zorunda kalacaklar.

Ayrıca, Yozgat-Kırıkkale arasında seyahat edenler için bilet fiyatı 240 lira olarak güncellendi.

Sivas ile Ankara arasında YHT hizmetinden yararlanmak isteyen yolcular ise 475 lira ödemek durumunda kalacaklar.

NE KADAR ZAM YAPILDI?

Zamlanan bilet fiyatlarının önceki fiyatı ve sonraki fiyatları ise şu şekilde;

Yozgat-Sivas 221 lira iken 335 lira,

Ankara-Sivas 312 lira iken 475 lira,

Ankara-Yozgat arası 170 lira iken 260 lira,

Yozgat- Kırıkkale 156 lira iken 240 lira olarak güncellendi. (Melike Aslı Arslan)

(Melike Aslı Arslan)