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Cumhurbaşkanı’nın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan büyükşehir tazminatı ve kira yardımı gibi sosyal yardımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Taşkın, bu sosyal yardımların iyileştirilmesinin sağlık çalışanlarının ekonomik durumlarında önemli bir iyileştirme yaratacağının altını çizdi.

Taşkın, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik seçim öncesi verilen vaatlerinin yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarının ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözüm beklediğini, özellikle ekonomik sorunların gün geçtikçe ağırlaştığına dikkat çeken Taşkın, “Sağlık çalışanları; şiddet, mobbing ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşıyor. Şiddetin, mobbingin ve ekonomik sorunların çözümü hükümetin elinde. Bunlar istenirse çözülebilecek konular, ancak ötelenmesine anlam veremiyoruz,” ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle devam etti: “Bilindiği gibi sağlık çalışanları özellikle büyükşehirlerde kiraların yüksek olması nedeniyle ciddi sıkıntıya girmiş durumdalar. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya ve diğer büyükşehirlerde yaşayan sağlık çalışanları geçinemediği için Anadolu şehirlerine tayin istiyor. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı’nın seçim vaatleri arasında yer alan “Büyükşehir tazminatı ve kira yardımı” gibi sosyal yardımların bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.” (Haber Merkezi)